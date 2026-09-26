Mbappé marca e sai machucado, e França vence Turquia
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Na estreia do técnico Zinédine Zidane, a França venceu a Turquia por 1 a 0 em Izmit e iniciou sua caminhada na Liga das Nações 2026/27 com triunfo, mas também com preocupação com Mbappé, que deixou o jogo sentindo dores.
O camisa 10 da França anotou o gol da vitória e se machucou logo em seguida. No segundo tempo, Mbappé recebeu de Olise e não perdoou o goleiro, mas sentiu dores e levou a mão ao joelho esquerdo na sequência do lance. O atacante permaneceu em campo por mais alguns minutos, mas não aguentou e precisou ser substituído por Doué.
Zidane iniciou sua era à frente da França com vitória. Campeão do mundo pela seleção como jogador em 1998, o treinador de 54 anos assumiu o lugar de Didier Deschamps, que deixou a equipe após a última Copa do Mundo. Este é apenas o terceiro trabalho de Zidane em sua carreira como técnico — antes, ele somou duas passagens no comando do Real Madrid, tendo conquistado três vezes a Liga dos Campeões, duas vezes o Mundial de Clubes e duas vezes o Campeonato Espanhol.
Com a vitória na estreia, a França vai ao 2º lugar do Grupo A1 da Liga das Nações. Na outra partida da chave, a Bélgica venceu a Itália por 2 a 0 e assumiu a liderança pelo saldo de gols. Já turcos e italianos iniciam a competição zerados.
França e Turquia ainda farão mais três jogos pela Liga das Nações nesta Data Fifa e voltam a campo na segunda-feira (28). Os franceses terão duelo contra a Bélgica, em Bruxelas, enquanto os turcos recebem a Itália, dessa vez em Bursa.
Como foi o jogo
A Turquia teve uma ótima chance logo no início da partida com Yilmaz, que parou em ótima defesa de Maignan, mas estava impedido no lance. A França só levou perigo pela primeira vez aos 16 minutos, quando Mbappé pegou mascado dentro da área e mandou à direita do gol. Os turcos conseguiram outra oportunidade após lançamento na área, mas desviou de cabeça em cima do goleiro francês.
Depois de esfriar a partida, a França pressionou na reta final do primeiro tempo em busca de abrir o placar. Primeiro, Dembélé deixou Cherki livre na área, mas o camisa 9 foi bloqueado pela defesa. Depois, Olise fez bela jogada pela ponta direita, cortou para o meio e exigiu uma defesaça do goleiro Çakir. Por fim, Rabiot recebeu de Cherki, bateu de primeira e mandou por cima.
A Turquia voltou para a etapa final novamente com perigo —cobrança de falta desviada na barreira e cabeçada para linda defesa de Maignan —, não aproveitou suas chances e sofreu nas mãos de Mbappé. Aos 8 minutos, os franceses pressionaram a saída turca, e Olise deixou o camisa 10 na cara do gol para fazer 1 a 0. Logo depois de balançar as redes, Mbappé começou a mancar com dores no joelho esquerdo — minutos depois, o atacante caiu em campo e precisou ser substituído por Doué, que já entrou dando trabalho para o goleiro Çakir.
A França quase ampliou com Koundé e Olise, que tiraram tinta da trave em suas finalizações. Os turcos, que pouco chegavam ao ataque, tiveram chance pontual em chute forte de Arda Guler para outra boa defesa de Maignan. Antes do apito final, a Turquia ainda ficou um jogador a menos devido à expulsão de seu goleiro —Barcola foi lançado nas costas da defesa e ia sair cara a cara com Çakir, mas o arqueiro deu um carrinho fora da área, evitou a passagem da bola com o braço e levou vermelho direto. O reserva Bayindir entrou e fez boa defesa na cobrança da falta.