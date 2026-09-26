Na estreia do técnico Zinédine Zidane, a França venceu a Turquia por 1 a 0 em Izmit e iniciou sua caminhada na Liga das Nações 2026/27 com triunfo, mas também com preocupação com Mbappé, que deixou o jogo sentindo dores.

O camisa 10 da França anotou o gol da vitória e se machucou logo em seguida. No segundo tempo, Mbappé recebeu de Olise e não perdoou o goleiro, mas sentiu dores e levou a mão ao joelho esquerdo na sequência do lance. O atacante permaneceu em campo por mais alguns minutos, mas não aguentou e precisou ser substituído por Doué.

Zidane iniciou sua era à frente da França com vitória. Campeão do mundo pela seleção como jogador em 1998, o treinador de 54 anos assumiu o lugar de Didier Deschamps, que deixou a equipe após a última Copa do Mundo. Este é apenas o terceiro trabalho de Zidane em sua carreira como técnico — antes, ele somou duas passagens no comando do Real Madrid, tendo conquistado três vezes a Liga dos Campeões, duas vezes o Mundial de Clubes e duas vezes o Campeonato Espanhol.