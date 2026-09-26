NFL no Rio contraria SP e libera camisas do futebol brasileiro
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A NFL anunciou nesta sexta (25) que os torcedores que forem ao Maracanã para assistir ao confronto entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, no domingo (27), podem usar camisas de times do futebol brasileiro.
A liberação é uma novidade em relação a 2024 e 2025, quando o jogo anual da liga americana no Brasil foi realizado na Neo Química Arena, em São Paulo. Na casa do Corinthians, os espectadores não podiam entrar com o uniforme nem mesmo dos donos do estádio.
Na época, o site da Neo Química Arena informou que camisas de times de futebol brasileiro e peças do Corinthians produzidas por patrocinadores não eram permitidas, assim como banners, faixas, buzinas, apitos, bastões, guarda-chuva, bolsas e mochilas grandes.
O veto caiu para o evento no Maracanã, que pertence ao governo do estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito nas redes sociais da NFL Brasil: "vá com a sua jersey da NFL para o Rio Game. Mas, se quiser usar a camisa do seu time de futebol, também tá liberado".
O gramado do Maracanã recebeu um reforço antes da partida da NFL, que será realizada no domingo (27), às 17h25. Dallas Cowboys e Baltimore Ravens vão se enfrentar no Rio de Janeiro, pela temporada regular da liga.