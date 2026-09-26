A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra passageiros de táxi na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, o grupo é formado por criminosos de São Paulo e induzia as vítimas, principalmente idosos, a fazer o pagamento da corrida em máquinas de cartão. O motorista recusava pagamentos em dinheiro ou Pix.

O golpe era aplicado por meio da simulação de falha na leitura de uma máquina de pagamento adulterada. Em seguida, um aplicativo instalado em um celular capturava a senha digitada e o cartão era trocado por outro semelhante.