26 de setembro de 2026
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POLÍCIA

Rio prende grupo paulista suspeito de aplicar golpes em táxis

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Quadrilha: táxi com o criminoso arranca com a bolsa da vítima, que percebeu o golpe, mas já era tarde
Quadrilha: táxi com o criminoso arranca com a bolsa da vítima, que percebeu o golpe, mas já era tarde

A Polícia Civil prendeu três homens suspeitos de fazer parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra passageiros de táxi na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, o grupo é formado por criminosos de São Paulo e induzia as vítimas, principalmente idosos, a fazer o pagamento da corrida em máquinas de cartão. O motorista recusava pagamentos em dinheiro ou Pix.

O golpe era aplicado por meio da simulação de falha na leitura de uma máquina de pagamento adulterada. Em seguida, um aplicativo instalado em um celular capturava a senha digitada e o cartão era trocado por outro semelhante.

Com os cartões e as senhas, os homens faziam compras e saques imediatamente.

Policiais da 9ª Delegacia de Polícia, no Catete, encontraram 85 cartões bancários, dez máquinas de pagamento e cinco placas de veículos com o grupo. Um táxi também foi apreendido no Largo do Machado, na zona sul.

Uma das vítimas contou que teve o cartão retido durante o pagamento de uma corrida e recebeu outro de plástico no lugar. Esse relato levou a polícia a analisar imagens e informações do setor de inteligência e, em seguida, a identificar um carro usado como táxi, porém sem identificação de cooperativa.

Segundo os policiais, os suspeitos trocavam as placas dos carros com frequência para dificultar o rastreamento. Em oito dias o grupo foi flagrado circulando com quatro placas diferentes.

Entre os cartões encontrados com o grupo estão os de quatro vítimas já identificadas e o de um turista estrangeiro.

Os paulistas, de acordo com a polícia, alugaram um imóvel no bairro Santo Cristo, na região portuária do Rio, para ser usado como base durante a permanência na cidade. Outros dois homens foram presos no local.

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