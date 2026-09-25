A Superintendência de Fiscalização da ANPD (Agência Nacional de Proteção de Dados) negou o pedido do Discord para retomar as transmissões ao vivo no Brasil e manteve a suspensão dos recursos de vídeo da plataforma.

Segundo a agência, a empresa não apresentou provas técnicas suficientes de que o bloqueio foi implementado integralmente e não pode ser contornado. A conclusão consta de nota técnica

A decisão, comunicada à plataforma nesta quinta-feira (24), ainda não é definitiva. O recurso foi enviado ao Conselho Diretor da ANPD, que dará a palavra final. Até o julgamento, as funcionalidades permanecem suspensas.