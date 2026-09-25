A urna eletrônica exibirá uma barra de progresso para indicar a sequência do voto ao eleitor e evitar confusão entre os cargos. O recurso será utilizado pela primeira vez nas eleições de 2026 e foi demonstrado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) a representantes de partidos políticos e veículos de imprensa nesta quinta-feira (24).

A barra de progresso pode ser vista na tela da urna eletrônica e no terminal do mesário -equipamento que permite acompanhar informações gerais sobre a urna, como nível de bateria, mas não mostra os votos.

"Caso o eleitor tenha alguma dificuldade no ato de votação, vai ser possível que o mesário, à distância, o oriente sobre em qual cargo ele está votando", explica Regina Rufino, secretária de Planejamento Estratégico e de Eleições do TRE-SP. "Essa foi uma evolução da Justiça Eleitoral para orientar melhor o eleitor no momento da votação."