Nunca houve um inverno mais chuvoso do que o deste ano na cidade de São Paulo, desde que o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura iniciou a série histórica, em 1995.

Das 5h24 do dia 20 de junho até 21h05 da última terça-feira (22), o órgão municipal registrou 417,1 mm de precipitação, cerca de 3,19 vezes mais (219,6%) do que o esperado para o período, de 130,5 mm. Como comparação, no inverno de 2025 choveu 87 mm.

Ainda segundo o CGE, apenas julho fechou com chuva abaixo da média. O restante dos meses que compõem a estação registrou precipitação acima do esperado.