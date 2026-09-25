O corpo de uma criança que estava desaparecida desde domingo (20) após entrar no mar em Balneário Piçarras (SC) foi encontrado na noite de quarta-feira (23).

O menino foi identificado pela prefeitura como Samuel Henrique Charles, 10. No fim da tarde de quarta-feira, o corpo foi avistado pelas equipes de resgate, mas a localização foi perdida após um problema em um dos equipamentos utilizados no resgate.

As buscas mobilizaram equipes da cidade e das vizinhas de Itajaí e Barra Velha.