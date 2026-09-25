Corpo de menino desaparecido no mar é encontrado
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O corpo de uma criança que estava desaparecida desde domingo (20) após entrar no mar em Balneário Piçarras (SC) foi encontrado na noite de quarta-feira (23).
O menino foi identificado pela prefeitura como Samuel Henrique Charles, 10. No fim da tarde de quarta-feira, o corpo foi avistado pelas equipes de resgate, mas a localização foi perdida após um problema em um dos equipamentos utilizados no resgate.
As buscas mobilizaram equipes da cidade e das vizinhas de Itajaí e Barra Velha.
"No fim da tarde, operadores de drone da Polícia Militar e uma aeronave que sobrevoava a região avistaram o corpo, mas a posição exata se perdeu em seguida. Com a certeza de que a vítima estava naquela área, as equipes voltaram ao mar já no escuro", disse a corporação em nota.
Cerca de uma hora depois, as equipes conseguiram localizar novamente o corpo e realizar o resgate.
O velório de Samuel começou na tarde desta quinta-feira (24). O sepultamento está previsto para as 10h desta sexta-feira (25), no cemitério Jardim das Azaleias.
Em nota, a Prefeitura de Balneário Piçarras informou que vai acompanhar a família e oferecer apoio psicológico por meio da Secretaria Municipal de Saúde.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, cerca de 30 profissionais atuaram diariamente nas buscas pelo menino. A equipe era formada por bombeiros militares, comunitários e guarda-vidas civis, que utilizaram botes infláveis, motos aquáticas, drones e helicópteros nas operações.