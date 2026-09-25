O atual governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), aparece em primeiro lugar na pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (24) sobre a disputa ao Executivo estadual, com 54% das intenções de votos. O ex-senador concorre à reeleição com o apoio de oito legendas, incluindo Republicanos e Novo.

Em seguida está o ex-prefeito de Chapecó João Rodrigues (PSD), com 13%. Na aliança de João Rodrigues estão o MDB e a federação formada por PP e União Brasil. O empresário Gelson Merísio (PSB), que tem o apoio do presidente Lula (PT), aparece em terceiro lugar, com 10%.

A Quaest ouviu 804 eleitores entre domingo (20) e esta quarta-feira (23).