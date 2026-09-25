Jorginho Mello (PL) segue na liderança ao Governo de S. Catarina
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O atual governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), aparece em primeiro lugar na pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (24) sobre a disputa ao Executivo estadual, com 54% das intenções de votos. O ex-senador concorre à reeleição com o apoio de oito legendas, incluindo Republicanos e Novo.
Em seguida está o ex-prefeito de Chapecó João Rodrigues (PSD), com 13%. Na aliança de João Rodrigues estão o MDB e a federação formada por PP e União Brasil. O empresário Gelson Merísio (PSB), que tem o apoio do presidente Lula (PT), aparece em terceiro lugar, com 10%.
A Quaest ouviu 804 eleitores entre domingo (20) e esta quarta-feira (23).
Além disso, 15% dos entrevistados afirmaram que estão indecisos e outros 5% responderam que votariam em branco ou nulo ou não votariam caso a eleição fosse hoje.
Outros cinco nomes se apresentaram para a disputa ao Governo de Santa Catarina. O professor Marcus Sodré (PSTU), a psicóloga Laís Chaud (UP) e o empresário Marcelo Brigadeiro (Missão) marcaram 1%, cada um.
Bruno Pedreiro (PCO), que é trabalhador da construção civil, e o advogado Ralf Zimmer (PRD) não pontuaram.
O nível de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro máxima prevista é de três pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa foi contratada pela NSC, afiliada da TV Globo em Santa Catarina, e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SC-04783/2026.
Na pesquisa anterior da Quaest sobre a corrida em Santa Catarina, divulgada há um mês, o atual governador aparecia com 50% das intenções de voto e João Rodrigues tinha 17%. Gelson Merísio aparecia com 4%.
A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre a corrida às duas vagas ao Senado. Os candidatos de Jorginho Mello aparecem numericamente na frente: a deputada federal Carol De Toni (PL) tem 17% e o ex-vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) tem 16%. Em seguida, vem o senador Esperidião Amin (PP), com 15%.
Considerando a margem de erro, Carol, Carlos e Amin estão tecnicamente empatados.
O candidato Décio Lima (PT) aparece em quarto lugar, com 10% das intenções de voto. Com a margem de erro, o petista está tecnicamente empatado com Amin e Carlos.
Na sequência, aparecem os candidatos Afrânio Boppré (PSOL), com 4%, e Lunelli (MDB), com 3%.
Os candidatos Carol (PCO), Túlio de Amorim Pfuetzenreiter (Missão), Marcos Dorval (PSTU) e Ana Lucia da Silveira Machado (UP) marcaram 1%, cada um.
Jeferson Rocha (PRD), Marlene Soccas (UP) e Joaninha de Oliveira (PSTU) não pontuaram.
Indecisos chegam a 22%. Brancos e nulos e aqueles que não votariam se o pleito fosse hoje somam 9%.