O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta nesta sexta-feira (25) o projeto de lei que cria crimes específicos relacionados às apostas de quota fixa. A proposta prevê penas de até seis anos de prisão, além de multa, para quem explorar ou operar bets irregularmente.

O texto também estabelece punições para atividades ligadas à divulgação e à captação de apostadores. Publicidade, propaganda, promoção comercial, ações de marketing e monetização de anúncios de bets podem resultar em pena de dois a quatro anos de prisão e multa.

A mesma punição é prevista para quem captar, recrutar, encaminhar ou indicar apostadores, além de patrocinar ou impulsionar publicidade de apostas. Conteúdos jornalísticos, informativos, educativos, acadêmicos, científicos ou críticos sobre o setor ficam fora da regra.