Após dias de frio e chuva, o clima começa a mudar nesta sexta-feira (25) no estado de São Paulo. Segundo os institutos de meteorologia, o dia será de transição para uma fase mais quente e seca a partir de sábado (26), quando se iniciará uma onda de calor pelo menos até a próxima quarta-feira (30).

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Com essa previsão, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quinta-feira (24) um alerta vermelho, de grande perigo, para a primeira onda de calor da primavera, que vai atingir seis estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.