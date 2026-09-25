Onda de calor traz temperaturas acima dos 30°C no fim de semana
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Após dias de frio e chuva, o clima começa a mudar nesta sexta-feira (25) no estado de São Paulo. Segundo os institutos de meteorologia, o dia será de transição para uma fase mais quente e seca a partir de sábado (26), quando se iniciará uma onda de calor pelo menos até a próxima quarta-feira (30).
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Com essa previsão, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quinta-feira (24) um alerta vermelho, de grande perigo, para a primeira onda de calor da primavera, que vai atingir seis estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul.
Uma onda de calor ocorre quando a temperatura máxima diária ultrapassa a máxima média mensal em 5°C ou mais durante cinco ou mais dias consecutivos, segundo os critérios do Inmet.
Na capital paulista, esta sexta ainda deve começar com céu encoberto, formação de névoa úmida e redução da visibilidade, mas que se dissipa ainda no período da manhã.
Na madrugada, a temperatura mínima pode ficar nos 14°C. No decorrer do dia, o sol aparece e proporciona a elevação da temperatura, que deve registrar máxima de 27°C.
Devido à presença de muitas nuvens, há a possibilidade de chuva fraca e isolada à tarde, com trovoadas e baixos volumes, prevê a Climatepo. À noite, o tempo permanece firme.
Esse cenário meteorológico deve se repetir na faixa leste paulista. Porém, no norte, centro e oeste do estado, a tendência é de o tempo ficar aberto, com muito sol e calor. As temperaturas nessas regiões devem superar os 30°C.
O final de semana promete ser de tempo seco e sem previsão de chuva para a capital paulista, com a elevação das temperaturas logo pela manhã.
No sábado, a madrugada ainda deve ser com termômetros na marca dos 16°C, com formação de névoa úmida ao amanhecer. Ao longo do dia, o predomínio será de sol, fazendo a temperatura se elevar para 31°C durante a tarde, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 40%.
No domingo (27), o cenário atmosférico não será muito diferente, com termômetros em torno dos 17°C na madrugada e predomínio de sol entre nuvens no decorrer do dia. A temperatura máxima deve atingir 32°C.
A Defesa Civil alerta que a redução da umidade relativa do ar, principalmente no norte e oeste paulista, onde os índices poderão ficar próximos ou abaixo de 30%, exige maior atenção para a ocorrência e propagação de queimadas.
Ao contrário da Grande São Paulo e do interior do estado, o litoral ainda deve manter as temperaturas dentro da média dpara o mês neste fim de semana. Em Santos, a Climatempo prevê que variação de temperaturas de 16°C a 23°C nesta sexta, de 17°C a 25°C no sábado e de 19°C a 22°C no domingo. Há possibilidade de chuva fraca isolada.
O litoral norte deve ter um cenário semelhante, com variação de temperaturas de 15°C a 21°C nesta sexta em Ubatuba. No sábado, será de 17°C a 25°C e, no domingo, de 18°C a 22°C, também com chuva isolada nos três dias.