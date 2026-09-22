A primavera começa nesta terça-feira (22), às 21h05 (de Brasília), e deve transcorrer com grande influência do El Niño em todo o país, preveem os institutos de meteorologia. A estação termina no dia 21 de dezembro, às 18h50.

A expectativa é que o fenômeno climático se torne o mais intenso já registrado. Segundo o último relatório da Noaa (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos), há 97% de probabilidade de o El Niño atingir nível muito forte ainda em setembro.

Os impactos esperados em anos de El Niño é o aumento da chuva no Sul do Brasil e, ao mesmo tempo, a redução das precipitações sobre as regiões Norte e Nordeste, o que causa o prolongamento do período seco natural. Este ano, porém, a previsão é de que esses efeitos se acentuem ainda mais.