A CBF reduziu o número de vagas na Libertadores via Brasileiro de seis para cinco neste ano. Mesmo assim, a competição pode terminar com um G9. A reportagem mostra como isso é possível.

O Brasil tem direito a sete vagas na Libertadores, sendo cinco diretas e duas na fase preliminar. Os quatro primeiros do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil vão direto à fase de grupos. O quinto colocado e o vice-campeão da Copa do Brasil disputam os playoffs de classificação.

O cenário mudou em relação ao que vinha sendo feito até o ano passado. Antes, as sete vagas eram divididas de outra forma: os quatro primeiros do Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil iam direto à fase de grupos da Libertadores, enquanto o 5° e 6° do Brasileiro jogavam a fase preliminar. A mudança da CBF se deu para valorizar ainda mais o mata-mata.