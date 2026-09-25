Campeonato Brasileiro pode ter G9 em ano com 'reajuste' de vagas
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A CBF reduziu o número de vagas na Libertadores via Brasileiro de seis para cinco neste ano. Mesmo assim, a competição pode terminar com um G9. A reportagem mostra como isso é possível.
O Brasil tem direito a sete vagas na Libertadores, sendo cinco diretas e duas na fase preliminar. Os quatro primeiros do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil vão direto à fase de grupos. O quinto colocado e o vice-campeão da Copa do Brasil disputam os playoffs de classificação.
O cenário mudou em relação ao que vinha sendo feito até o ano passado. Antes, as sete vagas eram divididas de outra forma: os quatro primeiros do Brasileiro e o campeão da Copa do Brasil iam direto à fase de grupos da Libertadores, enquanto o 5° e 6° do Brasileiro jogavam a fase preliminar. A mudança da CBF se deu para valorizar ainda mais o mata-mata.
As sete vagas podem virar nove. O ponto de partida para isso passa por títulos de brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana deste ano. Flamengo, Palmeiras e Fluminense estão na semifinal da Liberta, enquanto Atlético-MG e Vasco estão na mesma fase da Sula.
Os títulos das competições continentais dão vaga na Libertadores do ano que vem via Conmebol. Ou seja, os clubes campeões não ocupam as vagas destinadas ao seu país e, sim, da entidade máxima do futebol sul-americano.
Se o Brasil tiver campeões nos torneios e eles estiverem entre os classificados via Brasileirão, eles abrirão mais duas vagas na tabela da competição. Assim, já se teria um G7.
A Copa do Brasil é o outro fator que pode levar o Brasileirão a ter um G9. Se ambos os finalistas estiverem na zona de classificação via Brasileirão ou tiverem conquistado a Libertadores ou a Sul-Americana, outras duas vagas serão acrescentas na tabela.
Neste momento, Palmeiras, Atlético-MG e Vasco são os times que estão envolvidos na Copa do Brasil e em uma competição continental. Dos três, o Alviverde é o único que aparece dentro do atual G5 —é o segundo colocado.
A luta contra o rebaixamento pode gerar uma vaga. Grêmio e Vasco estão lutando contra a queda e podem se classificar à Libertadores — o time gaúcho via Copa do Brasil, e o carioca via Copa do Brasil ou Sul-Americana. Entretanto, a Conmebol não permite que um time de segunda divisão jogue a principal competição continental. Ou seja, se um dos dois conquistar vaga por qualquer meio que seja e cair, ela será repassada ao Brasileirão.
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TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO (ACABA EM 2/12)
1 - Flamengo - 60 pontos
2 - Palmeiras - 57 pontos
3 - Athletico - 49 pontos
4 - Fluminense - 48 pontos
5 - Bahia - 46 pontos
6 - Cruzeiro - 45 pontos
7 - Atlético-MG - 40 pontos
8 - Santos - 38 pontos
9 - Coritiba - 38 pontos
10 - Bragantino - 36 pontos
11 - São Paulo - 36 pontos
12 - Botafogo - 35 pontos
13 - Vitória - 33 pontos
14 - Corinthians - 32 pontos
15 - Mirassol - 32 pontos
16 - Vasco - 31 pontos
17 - Grêmio - 29 pontos
18 - Internacional - 28 pontos
19 - Remo - 23 pontos
20 - Chapecoense - 18 pontos
SEMIFINAIS DA SUL-AMERICANA (ACABA EM 21/11)
Vasco x Boca Juniors
Atlético-MG x Montevideo City Torque
SEMIFINAIS DA LIBERTADORES (ACABA EM 28/11)
Flamengo x Estudiantes
Palmeiras x Fluminense
SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL (ACABA EM 6/12)
Atlético-MG x Grêmio
Palmeiras x Vasco