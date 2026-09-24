Brasil inicia novo ciclo nesta sexta contra velho freguês
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Após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, a seleção brasileira volta a campo pela primeira vez nesta sexta-feira (24), contra a Austrália, com o objetivo de ampliar o histórico amplamente favorável contra o adversário da Oceania.
O jogo está programado para as 7h (horário de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália, com transmissão da TV Globo, do SporTV e da GE TV.
Em oito partidas oficiais, a seleção brasileira soma seis vitórias, um empate e apenas uma derrota contra os australianos. Foram 21 gols marcados e somente um sofrido.
O Brasil venceu os quatro amistosos que realizou contra a seleção australiana até aqui, o primeiro deles em 1988, triunfo por 1 a 0, com gol de Romário.
Em competições oficiais, a seleção bateu os australianos na final da extinta Copa das Confederações de 1997, por 6 a 0, com três gols de Ronaldo e três de Romário --as duas equipes já haviam ficado em um empate sem gols na fase de grupos; e na Copa do Mundo de 2006, também na fase de grupos, por 2 a 0, gols de Adriano e Fred.
A única vitória da Austrália, por 1 a 0, aconteceu na disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações de 2001, com o gol solitário anotado pelo zagueiro Shaun Murphy, de cabeça, vencendo o goleiro brasileiro Dida.
O último encontro aconteceu em 2017, em amistoso que terminou com a vitória do Brasil por 4 a 0, em jogo marcado pelo gol mais rápido da história da seleção, de Diego Souza, aos dez segundos.
No início deste novo ciclo até a Copa de 2030, Carlo Ancelotti mira uma renovação da equipe, com a busca por novos nomes em praticamente todos os setores do campo, mas sem abrir mão de jogadores experientes já estabelecidos com a camisa amarela.
O italiano confirmou nesta quinta-feira (24) a equipe que começará o jogo contra os australianos, com Hugo Souza no gol; Matheuzinho e Douglas Santos nas laterais, e Marquinhos e Vitor Reis formando a dupla de zaga; Danilo Santos e Bruno Guimarães compõem o meio de campo; e Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior no ataque.
"Acredito que temos uma base e temos que seguir com essa base de jogadores que disputaram a Copa do Mundo e que podem ajudar na evolução dos jovens que temos aqui", afirmou Ancelotti.
A lista de 26 jogadores para os dois amistosos contra a Austrália -as equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29)-- e contra a Índia, no dia 3 de outubro, tem nove debutantes.
São eles os goleiros Pedro Morisco, do Coritiba, e Otávio, do Cruzeiro, os zagueiros Arthur Dias, do Athletico-PR, e Jair Cunha, do Nottingham, os laterais Matheuzinho, do Corinthians, e Mauro Júnior, do PSV, e os meio-campistas Breno Bidon, do Corinthians, Gabriel Bontempo, do Santos, e Martinelli, do Fluminense -esse último chamado para o lugar do atacante João Pedro, do Chelsea, cortado por lesão.
O treinador destacou também a grande fase vivida por Raphinha no Barcelona, e reconheceu que Vinicius Junior não atravessa seu melhor momento no Real Madrid sob o comando de José Mourinho, mas ressaltou que ambos são "fundamentais" para o futuro da seleção.
O técnico elogiou a equipe australiana, que, segundo ele, "mostrou boa qualidade" durante a Copa -na fase de grupos, o time venceu a Turquia, perdeu dos Estados Unidos e empatou com o Paraguai. No mata-mata, foi eliminado pelo Egito.
"No futebol moderno, não há jogo fácil. É preciso respeitar o rival e fazer o seu melhor", afirmou o italiano.
Amigo de Ancelotti, o treinador da seleção australiana, o ex-zagueiro Tony Popovic também promoveu uma reformulação do elenco, deixando de fora 10 jogadores que estiveram no Mundial --incluindo o veterano goleiro e capitão Mathew Ryan e o atacante Cristian Volpato, multado neste mês após testar positivo para cocaína.
Popovic convocou sete jogadores estreantes para o grupo, que se prepara para a disputa da Copa da Ásia entre janeiro e fevereiro -embora fique localizada na Oceania, a Austrália se filiou à AFC (Associação Asiática de Futebol) em 2006, em busca de adversários de nível mais elevado.
"Acho que é um momento muito empolgante para nós: dar sequência ao trabalho pós-Copa do Mundo e evoluir ainda mais o nosso futebol, com novos jogadores e a chance de dar mais um passo à frente", declarou o meia Jackson Irvine, principal liderança do grupo.
Retrospecto entre Brasil e Austrália
- 7.jul.88: Austrália 0 x 1 Brasil (Amistoso)
- 17.jul.88: Austrália 0 x 2 Brasil (Amistoso)
- 14.dez.97: Austrália 0 x 0 Brasil (Copa das Confederações)
- 21.dez.97: Brasil 6 x 0 Austrália (Copa das Confederações - Final)
- 9.jun.01: Austrália 1 x 0 Brasil (Copa das Confederações - Disputa de 3º lugar)
- 18.jun.06: Brasil 2 x 0 Austrália (Copa do Mundo)
- 7.set.13: Brasil 6 x 0 Austrália (Amistoso)
- 13.jun.17: Austrália 0 x 4 Brasil (Amistoso)
AUSTRÁLIA
Paul Izzo; Lucas Herrington, Harry Souttar e Alessandro Circati; Aziz Behich, Connor Metcalfe e Aiden O'Neill; Nestory Irankunda, Jackson Irvine e Eli Adams; Tete Yengi
BRASIL
Hugo Souza; Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis e Douglas Santos; Danilo Santos e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vinicius Junior
AUSTRÁLIA X BRASIL (AMISTOSO)
Local da partida: Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália
Horário: 7h (horário de Brasília)
Árbitro: Ryo Tanimoto (JAP)