O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta quinta-feira (24) um alerta vermelho, de grande perigo, para a primeira onda de calor da primavera, que começou na terça (22).

O aviso vale de sábado (26) até quarta-feira (30), e deve atingir partes das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. O único estado que deve manter as altas temperaturas em todos os dias é São Paulo, uma vez que a onda vem do Paraguai e da Argentina em direção ao oceano, saindo justamente na costa paulista.

Uma onda de calor ocorre quando a temperatura máxima diária ultrapassa a máxima média mensal em 5°C ou mais durante cinco ou mais dias consecutivos, segundo os critérios do Inmet.