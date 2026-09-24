Casas de apostas esportivas que patrocinam times das Séries A e B do Campeonato Brasileiro notificaram os clubes sobre a possibilidade de romper os vínculos comerciais de forma imediata caso o governo federal aprove uma MP (Medida Provisória) para proibir a operação de todas as bets no país.

As principais empresas do setor ainda aguardam a divulgação da MP antes de definir os próximos passos. No cenário defendido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de veto total às bets, o rompimento dos contratos é visto como inevitável.

Caso o governo federal mantenha alguma flexibilidade, como a suspensão apenas de jogos online como o Tigrinho, ainda assim será preciso renegociar os contratos entre clubes e bets. Estimativas de pessoas envolvidas na operação das empresas apontam que os jogos online representam até 80% do faturamento, o que levaria à necessidade de reduzir os aportes nos clubes.