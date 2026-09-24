Tarcísio tem 50% contra 30% de Haddad, e pode vencer no 1º turno
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Candidato à reeleição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 50% das intenções de votos totais e lidera a disputa contra Fernando Haddad (PT), com 30%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24).
O resultado da pesquisa indica que Tarcísio pode ser reeleito já no primeiro turno, já que tem mais de metade dos votos válidos (56%), que excluem brancos e nulos, contra 34% de Haddad.
Em caso de segundo turno entre o governador e o petista, o levantamento mostra que Tarcísio também sairia vitorioso, por 55% a 36%.
O Datafolha ouviu 1.610 eleitores em cidades paulistas de 22 a 24 de setembro. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança, de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número SP-03730/2026 e foi contratada pela Folha e pela TV Globo.
A última pesquisa do instituto, divulgada em 11 de setembro, mostrava Tarcísio na liderança com 49% das intenções de voto no primeiro turno, diante de 29% de Haddad.
O governador, apesar do apoio a Flávio Bolsonaro (PL), tem cumprido poucas agendas públicas com o presidenciável desde o início da campanha. Um de seus maiores cabos eleitorais tem sido o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que busca ampliar a votação de Tarcísio na capital -em 2022, Haddad recebeu a maioria dos votos na cidade no segundo turno.
Embora derrotado por Tarcísio há quatro anos, Haddad candidatou-se novamente nesta eleição a pedido do presidente Lula (PT), que precisava de um palanque forte no estado, onde se concentra o maior eleitorado do país.