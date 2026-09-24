Candidato à reeleição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 50% das intenções de votos totais e lidera a disputa contra Fernando Haddad (PT), com 30%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24).

O resultado da pesquisa indica que Tarcísio pode ser reeleito já no primeiro turno, já que tem mais de metade dos votos válidos (56%), que excluem brancos e nulos, contra 34% de Haddad.

Em caso de segundo turno entre o governador e o petista, o levantamento mostra que Tarcísio também sairia vitorioso, por 55% a 36%.