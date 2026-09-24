O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta sexta-feira (25) a proibição do funcionamento das empresas de apostas eletrônicas, conhecidas como bets, no país. A determinação ocorre a dias do primeiro turno das eleições presidenciais, após semanas de discussão no governo.

Segundo aliados, o anúncio será feito em São Paulo. Depois, Lula participará de jantar com empresários.

Ainda de acordo com integrantes do governo, após o período de restrições eleitorais, também devem ser anunciadas medidas de amparo aos clubes de futebol, como um possível aumento na concessão de crédito ou renegociação de dívidas.