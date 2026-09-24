Líderes mundiais reconheceram nesta quinta-feira (24) que nações que perderem seu território de forma parcial ou integral devido ao avanço do nível do mar continuarão sendo reconhecidas como Estados. O acordo também garante que esses países não deixarão de ser reconhecidos no sistema internacional.

A Declaração das Nações Unidas sobre a Elevação do Nível do Mar foi adotada por consenso durante a reunião da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O texto havia sido concluído no mês passado. É a primeira vez que todos os Estados-membros adotam um documento a respeito do tema.

"Uma vez estabelecido um Estado, o desaparecimento de um de seus elementos constitutivos não implicaria necessariamente a perda de sua condição de Estado", diz a declaração. "Conclamamos a comunidade internacional a apoiar os Estados que enfrentam alterações em seu território terrestre devido à elevação do nível do mar".