Édson Luís da Silva, de 46 anos, morreu ao ser arrastado pela correnteza enquanto tentava retirar galhos e resíduos da tubulação de sua casa durante um temporal em Caxias do Sul (RS). Ele desapareceu na segunda-feira (21) e foi encontrado morto no dia seguinte.

O filho participou das buscas e encontrou o corpo num trecho aberto da tubulação. Os bombeiros retiraram a vítima na manhã de terça-feira (22), numa operação dificultada pelo volume de água.

A morte de Édson elevou para quatro o número de vítimas dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul desde domingo (20).