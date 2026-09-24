Um homem de 31 anos perdeu R$ 19,9 mil ao receber a ligação de um golpista que se passou por sua gerente bancária, em Campo Grande (MS). O caso foi registrado nessa quarta-feira (23) como fraude eletrônica.
Durante a ligação, o criminoso afirmou que a conta havia sido clonada e que um empréstimo de R$ 19,9 mil havia sido contratado. Para cancelar a suposta operação, orientou a vítima a fazer Pix com a descrição “cancelamento”.
O homem seguiu a orientação e transferiu o dinheiro para uma conta em nome de uma mulher. No dia seguinte, recebeu outra ligação do mesmo número, com a informação de novo empréstimo de R$ 13,3 mil e a orientação para repetir o procedimento.
Desconfiado, ele procurou a verdadeira gerente pelo WhatsApp e descobriu o golpe. Segundo a vítima, os criminosos usaram uma técnica que falsifica a identificação da chamada para exibir no celular o número da gerente.
O segundo Pix foi agendado, mas não há registro de que o valor tenha sido transferido. A vítima informou que entregará à polícia os extratos da transação de R$ 19,9 mil.
Com informações do Campo Grande News.