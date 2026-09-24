Um homem de 31 anos perdeu R$ 19,9 mil ao receber a ligação de um golpista que se passou por sua gerente bancária, em Campo Grande (MS). O caso foi registrado nessa quarta-feira (23) como fraude eletrônica.

Durante a ligação, o criminoso afirmou que a conta havia sido clonada e que um empréstimo de R$ 19,9 mil havia sido contratado. Para cancelar a suposta operação, orientou a vítima a fazer Pix com a descrição “cancelamento”.

O homem seguiu a orientação e transferiu o dinheiro para uma conta em nome de uma mulher. No dia seguinte, recebeu outra ligação do mesmo número, com a informação de novo empréstimo de R$ 13,3 mil e a orientação para repetir o procedimento.