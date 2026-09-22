O presidente Lula (PT) aproximou a ideia de petróleo à de preservação ambiental durante seu discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, nesta terça-feira (22). Falou também sobre a busca por novas reservas do combustível fóssil na margem equatorial brasileira.

A continuidade da exploração de petróleo vai na contramão das medidas necessárias para frear a crise climática pela qual passa a humanidade.

Na fatia de seu discurso em que falava sobre meio ambiente e redução de emissões de gases-estufa, Lula disse: "Conquistamos nossa autossuficiência em petróleo e seguiremos pesquisando o potencial de novas reservas, como a da margem equatorial. Não renunciaremos à agenda ambiental."