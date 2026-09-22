Os Estados Unidos assinaram nesta terça-feira (22) um acordo com Dinamarca e Groenlândia acerca do futuro do território ártico do país nórdico desejado por Donald Trump. Como já vinha ensaiando, o presidente americano festejou o arranjo, embora não tenha conseguido tomar a ilha como desejava.

Antes mesmo do evento, ocorrido após o discurso de Trump na Assembleia Geral da ONU, o americano já havia dito em sua fala que os groenlandeses haviam pedido sua proteção e a teriam na forma de duas novas bases militares na ilha.

Hoje, os EUA mantêm a estratégica Base Espacial de Pituffik no norte do território, e agora deverão trabalhar em duas áreas que haviam sido usadas na Guerra Fria: o aeródromo de Narsarsuaq e Mestersvig, que sedia a força permanente dinamarquesa que usa trenós puxados por cachorros em suas patrulhas.