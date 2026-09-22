Recuperado da lesão muscular que o tirou da Copa do Mundo, Estêvão está de volta à seleção brasileira em busca de algo que tem lhe faltado com a camisa do Chelsea: minutos em campo.

Antes de sofrer uma ruptura do bíceps da coxa direita, em 18 de abril, ele vivia uma grande fase no time londrino, então sob o comando do inglês Liam Rosenior. Agora, com o espanhol Xabi Alonso à frente da equipe desde maio, o brasileiro soma somente 148 minutos em campo em seis jogos, sendo dois como titular.

Na imprensa inglesa, especula-se que o ex-técnico do Real Madrid considera que falta a Estêvão aplicação tática, sobretudo em questões defensivas. O jogador, porém, evitou criar uma polêmica com seu técnico no clube.