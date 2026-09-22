Estêvão tenta se blindar contra lesões para se firmar na seleção
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Recuperado da lesão muscular que o tirou da Copa do Mundo, Estêvão está de volta à seleção brasileira em busca de algo que tem lhe faltado com a camisa do Chelsea: minutos em campo.
Antes de sofrer uma ruptura do bíceps da coxa direita, em 18 de abril, ele vivia uma grande fase no time londrino, então sob o comando do inglês Liam Rosenior. Agora, com o espanhol Xabi Alonso à frente da equipe desde maio, o brasileiro soma somente 148 minutos em campo em seis jogos, sendo dois como titular.
Na imprensa inglesa, especula-se que o ex-técnico do Real Madrid considera que falta a Estêvão aplicação tática, sobretudo em questões defensivas. O jogador, porém, evitou criar uma polêmica com seu técnico no clube.
"Cada técnico tem sua maneira de jogar", citou. "Eu foco naquilo que eu posso controlar. Quando eu recebo oportunidade, eu tento dar o meu melhor. Todas as oportunidades que eu tive, acho que tenho agarrado muito. Eu tento controlar aquilo que eu posso e deixar o dia de amanhã na mão de Deus. Confio muito em mim também", afirmou.
Na seleção brasileira, o cenário é bem diferente. O jogador conta com a confiança de Carlo Ancelotti. O italiano sempre o tratou como nome certo para o Mundial na América do Norte e lamentou muito sua ausência devido à lesão.
Ao mesmo tempo em que lidou com a frustração, o jogador buscou ajuda para evitar que os problemas físicos atrapalhem seu retorno à equipe canarinho. Na última temporada europeia (2025/26), ele teve cinco contusões, passou 129 dias em recuperação e perdeu 24 jogos até o problema mais grave, que o impediu de disputar sua primeira Copa do Mundo.
"Nenhum jogador deseja machucar, então é uma coisa que infelizmente aconteceu muito ano passado. Eu estou me prevenindo bastante, estou fazendo muita fisioterapia, cuidando bastante do meu corpo, alimentação, sono, coisas que um atleta precisa para render ao máximo no campo", contou o jogador.
Em meio à frustração, ele tentou viver a experiência do Mundial como um torcedor. "Depois que o primeiro mês passou, que a ficha caiu, a coisa mais importante para mim foi torcer para a seleção. A cada jogo, a cada gol, eu comemorava muito, porque eu sei as pessoas que estavam envolvidas, sei o quanto é importante para cada atleta que estava lá, disse o atacante.
Estêvão figura na lista de homens de confiança de Ancelotti e deve ser titular do Brasil neste começo de um novo ciclo. Durante esta primeira data Fifa, a equipe terá três amistosos: dois contra a Austrália, na sexta-feira (25) e na terça-feira (29), e um contra a Índia, no sábado (3).
Convocado pela primeira vez por Dorival Júnior, em 2024, Estêvão acumula 11 jogos com a camisa verde e amarela e soma cinco gols, todos anotados já sob o comando de Carlo Ancelotti.