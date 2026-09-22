Saiba quem eram as cinco vítimas da queda de helicóptero em SC
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O cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, o empresário e palestrante Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira morreram na queda de um helicóptero em Santa Catarina.
A aeronave havia partido de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim, na serra, e perdeu contato durante o trajeto. Os destroços foram localizados nesta terça-feira (22). Não houve sobreviventes.
Aos 59 anos, Rick era uma das vozes que marcaram a música sertaneja nos anos 1990. Bruno, de 41, era empresário, palestrante e escritor e ganhou projeção no meio empresarial com trabalhos voltados a networking e empreendedorismo. Paulo acompanhava Avelar profissionalmente como videomaker. Antônio e Leopoldo eram os responsáveis pela condução da aeronave.
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo
Antônio Roberto Nóbrega de Araújo era o piloto do helicóptero. Natural de Acari, no Rio Grande do Norte, ele também era chamado de "Seu Antônio", segundo a nota divulgada após o acidente.
Bruno Avelar
Natural de Belo Horizonte, Bruno Avelar tinha 41 anos e construiu sua carreira no mercado empresarial, com atuação como palestrante, escritor, investidor e mentor. Seu trabalho ficou associado principalmente ao networking e à criação de conexões profissionais.
Avelar era fundador do projeto "O Poder do Network", voltado a eventos, mentorias e relacionamento entre empresários. Também atuava como conselheiro de empresas e executivos e escreveu os livros "Página 67" e "Descubra seu Nível de Maturidade".
A relação com o meio artístico o aproximou de Neymar e da família do jogador. Avelar era apresentador dos leilões beneficentes do Instituto Projeto Neymar Jr. e participava de eventos ligados à iniciativa. Ele tinha cerca de 800 mil seguidores em seu perfil no Instagram.
Neymar homenageou Avelar após a confirmação da morte. "No momento em que eu pude retornar ao Brasil, você me ajudou demais… obrigado. Descanse em paz", publicou o jogador. Em outra publicação, escreveu: "Que Deus conforte todos os familiares e amigos dos que se foram".
Avelar também tinha ligação com a campanha de Augusto Cury, candidato do Avante à Presidência da República. Após a confirmação da morte, o candidato cancelou a agenda de campanha prevista para esta terça-feira (22);
Cury lamentou a morte do empresário nas redes sociais: "Bruno, sua partida me dói profundamente. Perco um amigo muito querido. Minha solidariedade também às vítimas deste trágico acidente", escreveu.
Bruno estava acompanhado de Paulo Soares, que trabalhava como seu videomaker.
Leopoldo Barros Teixeira
Leopoldo Barros Teixeira era o copiloto da aeronave. Natural de São Paulo, ele estava entre os cinco ocupantes do helicóptero.
A JTA Empreendimentos, empresa proprietária da aeronave, divulgou uma nota lamentando a morte dos cinco ocupantes e se solidarizando com familiares e amigos. "Desejamos força e acolhimento para atravessar esse momento difícil", afirmou a empresa.
Paulo Soares
Paulo Soares era videomaker e acompanhava Bruno Avelar em compromissos profissionais. Pouco antes do desaparecimento do helicóptero, publicou uma mensagem em suas redes sociais com a legenda: "Acho que nasci para isso".
Uma nota divulgada no perfil de Avelar após a localização dos destroços citou Paulo entre as vítimas e afirmou que familiares, amigos e pessoas que conviveram com ele guardarão as lembranças de sua trajetória.
Rick
Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido como Rick, nasceu em dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins. Aos seis anos, mudou-se com a família para Brasília, período que depois seria retratado na música "Eu, Ela e Deus".
Filho de Vitor Antônio, que compunha músicas de Folia de Reis, Rick começou a cantar ainda criança. Ao lado da irmã Dalva, formou a dupla infantil Sereno e Serenata e se apresentava em bares. Mais tarde, adotou o nome artístico Rick, inspirado em um integrante do grupo Menudo.
Em 1986, conheceu Renner Reis por telefone, quando ligou para uma casa noturna para pedir um equipamento emprestado. A dupla passou cinco anos se apresentando em bares antes de gravar, em 1989, o primeiro disco, "Atitudes".
O reconhecimento nacional veio nos anos 1990. Em 1998, a dupla lançou "Mil Vezes Cantarei", álbum que trazia "Ela É Demais", composta por Elias Muniz. A música permaneceu por meses nas paradas de sucesso e se tornou um dos principais hits sertanejos daquele período.
Rick e Renner também ficaram conhecidos por músicas como "Cara Metade", "Baby", "Saudade Pesada", "Fim de Semana", "Muleca" e "Paixão de Peão". Ao longo da carreira, venderam mais de 10 milhões de CDs, segundo informações do site oficial de Rick.
Além de cantor, Rick teve atuação extensa como compositor. Ele registrou 661 músicas no Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) e teve canções gravadas por nomes como João Paulo & Daniel, Chitãozinho & Xororó, Luan Santana e Gusttavo Lima.
Rick & Renner tiveram períodos de separação ao longo da carreira, mas voltaram a trabalhar juntos em 2018, em uma turnê comemorativa. Os dois tinham shows marcados para os próximos meses em cidades como Belo Horizonte e Araçatuba, no interior paulista, em celebração aos 40 anos da dupla.
Rick deixa a mulher, Geralda Carvalho, com quem convivia havia 30 anos, seis filhos e dois netos. Ela foi homenageada pelo cantor na música "Perfeição".