O cantor sertanejo Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, o empresário e palestrante Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira morreram na queda de um helicóptero em Santa Catarina.

A aeronave havia partido de Porto Belo, no litoral catarinense, com destino a São Joaquim, na serra, e perdeu contato durante o trajeto. Os destroços foram localizados nesta terça-feira (22). Não houve sobreviventes.

Aos 59 anos, Rick era uma das vozes que marcaram a música sertaneja nos anos 1990. Bruno, de 41, era empresário, palestrante e escritor e ganhou projeção no meio empresarial com trabalhos voltados a networking e empreendedorismo. Paulo acompanhava Avelar profissionalmente como videomaker. Antônio e Leopoldo eram os responsáveis pela condução da aeronave.

Antônio Roberto Nóbrega de Araújo