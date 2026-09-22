Diálogos indicam que Vorcaro bancou homenagem a Fux em NY
| Tempo de leitura: 4 min
Mensagens de Daniel Vorcaro indicam que o dono do Banco Master usou duas empresas para custear, em maio de 2024, uma viagem de Luiz Fux a Nova York e um almoço em homenagem ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).
As conversas apontam que Vorcaro deu orientações a uma funcionária para a compra das passagens e hospedagens de Fux e da esposa do ministro, Eliane Fux, pedindo que as despesas fossem feitas por meio de Antonio Camarotti, CEO e publisher da revista Forbes no Brasil.
Fux afirma, em nota enviada pela assessoria de imprensa do STF, que nunca trocou mensagens com Vorcaro e que "nunca foi convidado por ele para eventos". O ministro diz que foi "convidado diretamente pela Forbes" e que "proferiu palestra em evento da revista, em maio de 2024, sobre segurança jurídica e o risco Brasil". Também afirma que não teve contato com Vorcaro durante o almoço.
As conversas em que Vorcaro trata da ida de Fux para o evento em Nova York se deram de março a maio de 2024. O telefone do ex-banqueiro foi apreendido em investigação da Polícia Federal.
Em uma troca de mensagens, um funcionário diz a Vorcaro que Camarotti havia confirmado a presença do ministro em um dos eventos que a Forbes realizava em Nova York e afirma: "Nós vamos emitir a passagem e hospedagem dele e esposa. Pode seguir?".
O ex-banqueiro respondeu: "Pode, mas temos que fazer via o Camarotti. Nao podemos nos mesmos fazermos [sic] a emissão."
O almoço em homenagem a Fux foi organizado pela Forbes com o patrocínio da BeFly —empresa do mercado de turismo que teve o banco de Vorcaro como parceiro financeiro. Os diálogos de Vorcaro indicam que ele apoiou os eventos da Forbes por meio dessa agência.
O convite a Luiz Fux foi enviado pela própria Forbes ao advogado Luiz Fux, filho do ministro. O email da revista não cita a participação de Vorcaro e inclui a BeFly entre os patrocinadores do evento.
Em nota, a Forbes Brasil afirma que a BeFly patrocinou um almoço promovido em homenagem a Fux e que o Master foi um dos apoiadores da Forbes Party em Nova York, feita no dia seguinte.
"Em ambos os casos, trata-se de relações comerciais de patrocínio, formais, regulares e transparentes, celebradas no curso ordinário da atividade da marca", disse a Forbes. A empresa afirmou ainda que não tinha conhecimento dos fatos e investigações que viriam a público sobre Vorcaro e o Master.
Uma mensagem recebida pelo ex-banqueiro mostra Camarotti citando patrocínio do Master para a festa. "Sobre NY, está fechado: $200k o patrocínio naming rights da festa para o Master (ou outra marca que você escolher)", afirmou o CEO da Forbes no Brasil.
A BeFly disse que mantém, desde 2021, parcerias comerciais pontuais com a Forbes, "por meio do patrocínio e apoio a eventos idealizados e organizados pela publicação, de acordo com sua estratégia comercial e de negócios".
Em um trecho dos diálogos, um interlocutor de Vorcaro diz que o almoço em homenagem a Fux seria contrapartida de "sermos patrocinadores da Forbes Party". Vorcaro, então, pergunta se "é nosso patrocínio" e se teria uma marca no evento de Fux, e recebe como resposta que a marca seria a BeFly.
Os diálogos também mostram Camarotti afirmando que, durante o evento, agradeceria pelo patrocínio da BeFly "na presença do Daniel e do Marcelo" e passaria a palavra a Fux. Marcelo Cohen é o CEO da empresa de turismo.
A BeFly também aparece no convite do evento, chamado "Forbes Power Lunch". Aparecem as marcas da Forbes e da BeFly.
Em outro trecho das mensagens, um interlocutor também diz a Vorcaro que o almoço em homenagem a Fux teria de 30 a 40 pessoas. Não há imagens do almoço divulgadas no site da Forbes.
Já o Forbes Party foi realizado na noite de 15 de maio. Imagens do evento mostram que estavam presentes a esposa de Fux, Eliane Fux, além de Rodrigo Fux.
Mensagens reveladas na última semana já mostraram relação de proximidade do ex-banqueiro com Rodrigo Fux. Em 17 de maio de 2024, quatro dias após o almoço em Nova York, o advogado inicia uma conversa com "Fala irmão. Tudo bem?". Em dezembro do mesmo ano, quando combinavam um horário para uma reunião, Rodrigo escreveu: "Tapete vermelho irmão".
Fux afirmou que esteve apenas no almoço em sua homenagem, feito em 14 de maio, e que não participou de outros eventos organizados pela Forbes ou pelo Master em Nova York na ocasião.
As conversas iniciais também tratavam da ida de Fux para o evento "Person of the Year", do Esfera Brasil, realizado em 13 de maio de 2024 no Rockefeller Center. Vorcaro chegou a receber de um funcionário o modelo de convite para ser enviado ao ministro do STF para o evento do Esfera, com timbre do Banco Master e nome do ex-banqueiro.
Os diálogos não deixam claro se aquele convite foi enviado. A assessoria do STF, porém, afirma que o ministro não participou do evento do Esfera.
Na sessão do STF do último dia 15, em que Flávio Dino pediu vista e suspendeu a análise de relatório sobre as ligações de Alexandre de Moraes com Vorcaro, Fux negou ter tido contato direto com o ex-banqueiro.
"Nunca vi esse cidadão na minha vida, nunca tive relação com ele", disse Fux.
Na sequência, Dino insinuou que existem mensagens de Vorcaro a respeito de Fux e disse que o colega do Supremo teria de "esclarecer isso no momento próprio".