Mensagens de Daniel Vorcaro indicam que o dono do Banco Master usou duas empresas para custear, em maio de 2024, uma viagem de Luiz Fux a Nova York e um almoço em homenagem ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

As conversas apontam que Vorcaro deu orientações a uma funcionária para a compra das passagens e hospedagens de Fux e da esposa do ministro, Eliane Fux, pedindo que as despesas fossem feitas por meio de Antonio Camarotti, CEO e publisher da revista Forbes no Brasil.

Fux afirma, em nota enviada pela assessoria de imprensa do STF, que nunca trocou mensagens com Vorcaro e que "nunca foi convidado por ele para eventos". O ministro diz que foi "convidado diretamente pela Forbes" e que "proferiu palestra em evento da revista, em maio de 2024, sobre segurança jurídica e o risco Brasil". Também afirma que não teve contato com Vorcaro durante o almoço.