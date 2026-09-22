O São Paulo recorreu ao FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios) administrado pela Galápagos, para conseguir dinheiro e pagar os salários em carteira que estavam atrasados. O movimento foi necessário por causa da dificuldade de fluxo de caixa enfrentada pelo clube.

Criado na gestão Julio Casares, o FIDC funciona, na prática, como uma operação de crédito. O fundo capta recursos com investidores e antecipa ao São Paulo valores que o clube teria a receber no futuro, como receitas de direitos de transmissão, patrocínios e naming rights.

O clube antecipa valores que teria a receber no futuro e, em troca, paga custos pela operação. Ou seja, o dinheiro não faz parte do caixa próprio do clube.