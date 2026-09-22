O Corinthians voltou a atrasar os direitos de imagem do elenco profissional e da comissão técnica. A reportagem apurou que os pagamentos venceram nesta segunda-feira (21), mas não foram realizados.

Com o novo atraso, o clube passa a acumular dois meses de direitos de imagem em aberto. As parcelas somadas representam cerca de R$ 20 milhões em pendências com jogadores e integrantes da comissão técnica.

O Corinthians também tem premiações não pagas pela campanha na fase de grupos da Libertadores e por partidas do Campeonato Brasileiro. Esses valores ficam entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões.