Corinthians volta a atrasar direitos de imagem dos jogadores
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O Corinthians voltou a atrasar os direitos de imagem do elenco profissional e da comissão técnica. A reportagem apurou que os pagamentos venceram nesta segunda-feira (21), mas não foram realizados.
Com o novo atraso, o clube passa a acumular dois meses de direitos de imagem em aberto. As parcelas somadas representam cerca de R$ 20 milhões em pendências com jogadores e integrantes da comissão técnica.
O Corinthians também tem premiações não pagas pela campanha na fase de grupos da Libertadores e por partidas do Campeonato Brasileiro. Esses valores ficam entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões.
A dívida total com jogadores e membros da comissão técnica chega, portanto, a aproximadamente R$ 25 milhões. O cálculo considera os direitos de imagem e as bonificações que ainda não foram pagas.
O novo atraso ocorre poucos dias depois de o clube quitar os salários referentes a agosto. Cerca de R$ 25 milhões da parte registrada em carteira foram depositados em 16 de setembro, dez dias após o prazo, horas antes da eliminação para o Estudiantes nas quartas de final da Libertadores.
Atrasos ocorrem há cinco meses
Os problemas com os pagamentos do elenco se repetem desde abril. Os salários daquele mês deveriam ter sido depositados em 7 de maio, mas foram quitados cinco dias depois do prazo.
Em junho, o Corinthians voltou a atrasar os salários registrados em carteira. Os valores referentes a maio, com vencimento em 5 de junho, foram pagos somente no dia 25, enquanto uma parcela dos direitos de imagem continuou pendente.
Em julho, o clube pagou os direitos de imagem referentes a maio no mesmo dia em que venceu a parcela de junho. Naquele período, o Corinthians também acumulava atrasos nos pagamentos de profissionais contratados como pessoa jurídica.
Os salários referentes a julho também não foram pagos no prazo. O depósito, previsto para 7 de agosto, foi realizado no dia 10, mas o clube ainda manteve débitos de direitos de imagem, férias e premiações com o elenco.
No fim de agosto, o Corinthians quitou uma das parcelas de direitos de imagem após conseguir recursos para completar um pagamento de aproximadamente R$ 10 milhões. Mesmo depois do repasse, uma mensalidade e premiações continuaram pendentes.