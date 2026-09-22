O Palmeiras deu folga para todo o elenco até a manhã de sexta-feira (25), após o empate contra o Grêmio, em jogo válido pelo Brasileirão. Dois jogadores, porém, seguirão um cronograma diferente e vão à Academia de Futebol nesta semana: Paulinho e Jefté.

Paulinho tem um cronograma diferente visando seu retorno no primeiro jogo após a Data Fifa. O atacante evolui bem na recuperação da lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita e vai à Academia de Futebol durante a folga para tentar acelerar o processo e ficar mais perto de retornar contra o Bahia, no dia 8 de outubro, no Nubank Parque.

A expectativa é que ele inicie a transição física na reapresentação do elenco, o que o aproximaria de uma volta após a Data Fifa.