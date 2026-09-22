Paulinho trabalha na folga, e Palmeiras o atacante após Data Fifa
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O Palmeiras deu folga para todo o elenco até a manhã de sexta-feira (25), após o empate contra o Grêmio, em jogo válido pelo Brasileirão. Dois jogadores, porém, seguirão um cronograma diferente e vão à Academia de Futebol nesta semana: Paulinho e Jefté.
Paulinho tem um cronograma diferente visando seu retorno no primeiro jogo após a Data Fifa. O atacante evolui bem na recuperação da lesão no tendão do músculo adutor longo da perna direita e vai à Academia de Futebol durante a folga para tentar acelerar o processo e ficar mais perto de retornar contra o Bahia, no dia 8 de outubro, no Nubank Parque.
A expectativa é que ele inicie a transição física na reapresentação do elenco, o que o aproximaria de uma volta após a Data Fifa.
Já Jefté está mais distante de um retorno. O lateral-esquerdo passou por uma cirurgia de sutura no menisco em maio e não tem data para retornar. No entanto, ele também fará trabalhos de fisioterapia no CT durante a folga.
A lateral esquerda tem uma situação mais tranquila com Piquerez e Arthur em boa fase.
O último jogo de Paulinho foi em 26 de julho, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no Nubank Parque.
Desde que Paulinho chegou ao clube, o Palmeiras disputou 132 jogos, e o atacante só disputou 25 (com 5 gols e 2 assistências) - ou seja, apenas 18,9% das partidas.
Giay e Flaco López (Argentina), Jhon Arias (Colômbia), Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai), e Gustavo Gómez, Mauricio, Sosa (Paraguai) foram convocados nesta Data Fifa e desfalcam o elenco na reapresentação da sexta.
Emi, Piquerez, Giay, Flaco e Arias são preocupações no retorno. Os atletas disputam jogos no dia 6 de outubro, às vésperas do jogo contra o Bahia.