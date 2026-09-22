Quando o governo Lula sinalizou que o mercado de apostas esportivas poderia acabar no país, o futebol manifestou um medo poucas vezes visto no setor. E esse medo é mensurável: R$ 1 bilhão.

Hoje, um em cada três reais das receitas comerciais da Série A vem das bets. As casas de apostas respondem por R$ 1,03 bilhão dos R$ 3,069 bilhões arrecadados com patrocínio pelos 20 clubes da elite do Campeonato Brasileiro em 2025.

Além do impacto imediato, o futebol vê as bets como pilar central da evolução recente das receitas comerciais dos clubes, que saltaram de R$ 1,3 bilhão em 2021 para superar a casa de R$ 3 bi em 2025. O aumento foi de 133% no período. De 2021 para 2022, o setor passou de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,5 bilhão em arrecadação - alta de 13,8%. No ano seguinte, o salto já foi de 29% (de R$ 1,5 bi para R$ 1,9 bi). Os números são de um relatório da consultoria Convocados.