A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta terça-feira (22) os detalhes das finais do Campeonato Brasileiro feminino de 2026, que serão disputadas entre Corinthians e São Paulo.

A primeira partida da decisão será realizada no próximo sábado (26), na Neo Química Arena, com a partida de volta no sábado seguinte, dia 3 de outubro, no Morumbi.

Ambas as partidas serão às 16h30 (horário de Brasília), com transmissão na TV Globo, SporTV, TV Brasil, N Sports, geTV e UOL.