Sem Marta, seleção brasileira feminina enfrenta Argentina
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O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, divulgou nesta terça-feira (22) a lista de jogadoras convocadas para a penúltima Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2027. Sem Marta, 40, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, o Brasil enfrentará a Argentina em dois amistosos em outubro.
Segundo o treinador, o critério para a convocação das jogadoras segue uma lógica semelhante: o merecimento pelo desempenho nos clubes.
Marta se recuperou recentemente de uma lesão e participou apenas dos dois últimos jogos pelo Orlando Pride. Nas duas partidas, a veterana começou no banco de reservas.
Os últimos jogos da atacante pela seleção brasileira foram nos amistosos contra os Estados Unidos, em junho deste ano. No primeiro confronto, Marta foi relacionada, mas não entrou em campo. O Brasil venceu por 2 a 1, em São Paulo. No segundo jogo, a jogadora entrou durante a partida e atuou nos 15 minutos finais. A seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0.
Marta é a maior artilheira da seleção brasileira, com mais de 130 gols, e se prepara para disputar sua sétima Copa do Mundo, desta vez no Brasil. A jogadora também é a maior artilheira da história da Copa do Mundo feminina com 17 gols marcados.
Os dois amistosos contra a Argentina serão disputados no Brasil. O primeiro será no dia 10, em Porto Alegre (RS), a partir das 16h30. Três dias depois, às 20h30, as equipes voltam a se enfrentar em São Lourenço da Mata, na região metropolitana de Recife (PE).
As convocadas
Goleiras
Lorena - Kansas City (EUA)
Yanne - Bahia
Thaís Lima - Benfica (POR)
Carlinha - São Paulo
Zagueiras
Thaís Ferreira - Corinthians
Isa Haas - América (MEX)
Tarciane - Lyon (FRA)
Mariza - Tigres (MEX)
Tayla - São Paulo
Laterais
Isabela - Paris Saint-Germain (FRA)
Raissa Bahia - Palmeiras
Bruninha - Gotham FC (EUA)
Tamara Bolt - Washington Spirit (EUA)
Meio-campo
Duda Sampaio - Corinthians
Angelina - Orlando Pride (EUA)
Jaqueline - Corinthians
Kaylane - Flamengo
Clarinha - Benfica (POR)
Atacantes
Kerolin - Barcelona (ESP)
Priscila - América (MEX)
Gio Garbelini - Atlético de Madrid (ESP)
Bia Zaneratto - Palmeiras
Tainá Maranhão - Palmeiras
Geyse - América (MEX)
Jhonson - Corinthians
Maiara - Angel City (EUA)
Marília - Cruzeiro
Luany - Atlético de Madrid (ESP)