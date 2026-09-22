O técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias, divulgou nesta terça-feira (22) a lista de jogadoras convocadas para a penúltima Data Fifa antes da Copa do Mundo de 2027. Sem Marta, 40, seis vezes eleita a melhor jogadora do mundo, o Brasil enfrentará a Argentina em dois amistosos em outubro.

Segundo o treinador, o critério para a convocação das jogadoras segue uma lógica semelhante: o merecimento pelo desempenho nos clubes.

Marta se recuperou recentemente de uma lesão e participou apenas dos dois últimos jogos pelo Orlando Pride. Nas duas partidas, a veterana começou no banco de reservas.