O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursa nesta terça-feira (22) na abertura do debate geral da 81ª Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Esta é a 10ª vez que ele abre a sessão, seguindo uma tradição em que o Brasil é o primeiro país a falar, antes dos Estados Unidos.

O discurso sucede as falas do secretário-geral da ONU, António Guterres, e do presidente da Assembleia Geral, Khalilur Rahman. Na sequência, fala o presidente americano Donald Trump.

Entre os principais temas previstos estão a soberania brasileira e a não interferência externa nas eleições, além do combate ao crime organizado. Lula também deve abordar defesa da paz, combate à fome, mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, direitos humanos e a defesa do multilateralismo.