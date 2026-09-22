As buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, continuam nesta terça-feira (22) em Santa Catarina com apoio de cães farejadores e drones térmicos. A aeronave perdeu o contato na segunda-feira (21) e não chegou a São Joaquim, destino do voo iniciado em Porto Belo.
O último sinal do transponder foi registrado na zona rural de Urubici. Um drone da Defesa Civil estadual sobrevoa a região de Santa Bárbara, e outro equipamento dos bombeiros será usado ao longo do dia.
Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, cujo nome não foi divulgado.
Participam das buscas equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Defesa Civil e Força Aérea Brasileira (FAB).
O helicóptero é um Bell 430, fabricado em 2001, com capacidade para um piloto e sete passageiros. Segundo a Anac, a aeronave está regular, tem autorização para voos noturnos e certificação válida até 11 de agosto de 2027.
A JTA Empreendimento e Urbanismo, proprietária do helicóptero, confirmou que a aeronave foi emprestada para uso de Rick e Bruno Avelar e afirmou que ainda não há confirmação de acidente e pediu cautela com informações não verificadas.
Com informações do g1 e NSC TV.