As buscas pelo helicóptero que levava o cantor Rick, da dupla com Renner, continuam nesta terça-feira (22) em Santa Catarina com apoio de cães farejadores e drones térmicos. A aeronave perdeu o contato na segunda-feira (21) e não chegou a São Joaquim, destino do voo iniciado em Porto Belo.

O último sinal do transponder foi registrado na zona rural de Urubici. Um drone da Defesa Civil estadual sobrevoa a região de Santa Bárbara, e outro equipamento dos bombeiros será usado ao longo do dia.

Além de Rick, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e o piloto, cujo nome não foi divulgado.