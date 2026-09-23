A moda masculina ganhou um novo e descolado endereço em Campinas. No último dia 10, a Austral inaugurou oficialmente sua nova loja no Shopping Iguatemi com um coquetel movimentado, marcado por bom gosto, gente bonita e animada. O evento reuniu convidados especiais ao som de DJ, que agitou a noite entre brindes, bate-papos e a apresentação da nova coleção da marca.

Destaque para a presença do fundador da Austral, Felipe Bacellar e seu sócio Alexandre Brett, que fizeram questão de prestigiar o lançamento e comemorar a expansão da marca. Os anfitriões da noite, o casal Audrey e Wander Morais, ao lado da filha Gabriela — à frente da nova loja em Campinas —, receberam a todos com extrema simpatia e celebraram o sucesso absoluto do evento. A loja já nasce como parada obrigatória para quem busca estilo contemporâneo e sofisticação na cidade. Siga em @austral.campinas e conheça no 2º piso do shopping!