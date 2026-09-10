23 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
GASTRONOMIA

10 ANOS DE OGURU


| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação

O Oguru Sushi & Bar comemora uma década de história em 2026. Fundado pelos irmãos Gabriel e Nicholas Fullen, o restaurante celebrou a data com uma festa especial na unidade de Pinheiros, em São Paulo. Com cinco unidades, incluindo Campinas, a marca une gastronomia japonesa, coquetelaria autoral e um conceito de rodízio que conquistou o público. Na cidade, a unidade do Galleria Shopping reforça a presença da marca no interior paulista e mantém o padrão de excelência que acompanha essa trajetória. Parabéns!

Comentários

Comentários