A apresentadora Ana Maria Braga revelou ter sofrido uma fissura na córnea após dormir com o ar-condicionado quente ligado. Ela contou no Mais Você (Globo) de quarta-feira (16) que esqueceu de desligar o aparelho durante a noite, o que causou um ressecamento nos olhos e a fez acordar chorando de dor.

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Segundo a oftalmologista Myrna Serapião, diretora-médica da rede Vision One, a temperatura quente não é o problema. Ela explica que a lesão ocular é causada pela combinação de baixa umidade, fluxo de ar e maior evaporação da lágrima, mecanismo que protege os olhos.