Ana Maria Braga revela lesão ocular causada por ar-condicionado
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A apresentadora Ana Maria Braga revelou ter sofrido uma fissura na córnea após dormir com o ar-condicionado quente ligado. Ela contou no Mais Você (Globo) de quarta-feira (16) que esqueceu de desligar o aparelho durante a noite, o que causou um ressecamento nos olhos e a fez acordar chorando de dor.
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Segundo a oftalmologista Myrna Serapião, diretora-médica da rede Vision One, a temperatura quente não é o problema. Ela explica que a lesão ocular é causada pela combinação de baixa umidade, fluxo de ar e maior evaporação da lágrima, mecanismo que protege os olhos.
Durante o sono, a produção de lágrima diminui. O ar-condicionado, tanto no modo quente como no frio, reduz a umidade do ambiente e pode aumentar a evaporação dessa lágrima, diz Serapião.
Uma única noite pode ser suficiente para desencadear sintomas em uma pessoa predisposta ou que já apresente comprometimento da superfície ocular, afirmam especialistas. Dormir com o ar-condicionado no modo quente, porém, não provoca uma fissura na córnea por si só, reforçam.
"O risco depende principalmente da condição prévia da superfície ocular. Pessoas com olho seco, alterações das pálpebras e outras doenças oculares são mais vulneráveis", diz a oftalmologista.
Além disso, algumas pessoas dormem com as pálpebras entreabertas, afirma Leonardo Marculino, oftalmologista especialista em córnea pelo Hospital Cema. Ele diz que a condição pode ser uma consequência da blefaroplastia, cirurgia que remove o excesso de pele das pálpebras -procedimento que Ana Maria Braga já fez.
"Nesses pacientes, a superfície ocular já apresenta uma menor capacidade de tolerar fatores ambientais. Um ambiente muito seco pode ser suficiente para desencadear uma descompensação e favorecer o aparecimento de lesões epiteliais na córnea", acrescenta Serapião.
A córnea é uma estrutura transparente e sensível que recobre a parte anterior do olho. Sua camada mais superficial, o epitélio corneano, funciona como uma barreira de proteção e depende de um filme lacrimal saudável e estável para permanecer íntegro, diz a oftalmologista.
Quando há evaporação excessiva da lágrima e desidratação da superfície ocular, podem surgir pequenas erosões ou defeitos no epitélio, descritos como fissuras. Essas alterações podem comprometer a superfície do órgão e a qualidade da visão, provocando vista embaçada e fotofobia (sensibilidade excessiva à luz).
Os sintomas mais frequentes incluem dor, ardência, secura, sensação de areia ou de corpo estranho no olho, lacrimejamento, vermelhidão, fotofobia, dificuldade para manter os olhos abertos e visão embaçada.
A córnea tem uma das maiores concentrações de nervos do organismo, por isso uma pequena lesão já é suficiente para provocar dor, afirma a oftalmologista.
Ligar um umidificador no mesmo cômodo do ar-condicionado pode ajudar, diz Marculino -colocar uma bacia com água no local, porém, não é eficiente. Serapião também recomenda evitar que o fluxo de ar fique direcionado para o rosto.
A principal medida de prevenção é manter a umidade adequada do ambiente, evitando que fique muito seco, dizem os oftalmologistas. Pessoas com predisposição podem usar lubrificante oculare, colírio, gel ou pomada oftálmica antes de dormir.
No caso de fissuras superficiais, o tratamento visa proteger a córnea, recuperar o epitélio e corrigir o que causou a desidratação.
Em situações graves ou recorrentes, o tratamento pode incluir uso de lente de contato terapêutica e até procedimentos cirúrgicos, diz a médica.