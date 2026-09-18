A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal encontraram duas toneladas de maconha escondidas em meio a uma carga de repolhos na rodovia BR-280, em Rio Negrinho (SC).

O flagrante aconteceu na quarta-feira (16) durante uma operação conjunta das duas corporações.

Segundo a polícia, ao ser abordado o motorista do caminhão apresentou documentos sobre o transporte de hortaliças de Foz do Iguaçu (PR) para Florianópolis (SC).