O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (18), em uma delegacia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele era alvo de um mandado de prisão temporária na Operação Vectura Corrupta, deflagrada na quinta-feira (17).
Milton afirmou que estava viajando e que retornaria para provar sua inocência. Nesta sexta, ele se apresentou acompanhado de um delegado.
A operação, realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em empresas de transporte coletivo e em estruturas do poder público em São Paulo.
Antes da apresentação, Milton era considerado foragido da Justiça. Policiais e integrantes do MP suspeitavam que ele estivesse escondido em um imóvel em Sorocaba, no interior paulista, mas não o localizaram no endereço.
No imóvel, foram encontradas outra pessoa, R$ 280 mil e US$ 89 mil, quantia equivalente a cerca de R$ 457 mil. O dinheiro e documentos foram apreendidos. A pessoa que estava no local não soube explicar a origem dos valores.
Com informações do g1 SP.