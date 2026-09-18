O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo Milton Leite se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (18), em uma delegacia de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele era alvo de um mandado de prisão temporária na Operação Vectura Corrupta, deflagrada na quinta-feira (17).

Milton afirmou que estava viajando e que retornaria para provar sua inocência. Nesta sexta, ele se apresentou acompanhado de um delegado.

A operação, realizada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil, investiga a infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) em empresas de transporte coletivo e em estruturas do poder público em São Paulo.