A Hípica de Campinas recebe, no dia 23 de setembro, às 19h30, o encontro “Mindset Preditivo”, voltado a empresários e profissionais interessados em refletir sobre a tecnologia e as relações humanas, os desafios emocionais e as escolhas que fazem parte da vida e dos negócios.

A programação prevê painel e palestra com Raul Maudonnet, Hércules Florence e Ricardo Burgos, que abordarão três vertentes: pertencimento, autonomia e conhecimento. A proposta é criar um espaço de conversa sobre como enfrentar a ansiedade, ampliar a percepção sobre as pessoas e fortalecer conexões, inclusive no ambiente profissional.

O encontro será realizado na Boate da Hípica de Campinas e terá ação beneficente, com arrecadação de 1 kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue na portaria no dia da palestra.