Apenas uma aposta acertou os seis números do concurso 3059 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (17). Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo vencedor é um bolão oficial de sete números, com nove cotas vendidas, feito na casa lotérica Cantinho da Sorte, na cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Os ganhadores vão dividir R$ 101.970.706,12.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.

Houve 98 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 31.664,29. Outras 6.697 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 763,77.