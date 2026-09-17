Bolão de Presidente Venceslau ganha R$ 101,9 milhões na Mega-Sena
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Apenas uma aposta acertou os seis números do concurso 3059 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (17). Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo vencedor é um bolão oficial de sete números, com nove cotas vendidas, feito na casa lotérica Cantinho da Sorte, na cidade de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Os ganhadores vão dividir R$ 101.970.706,12.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 01 - 02 - 07 - 18 - 33 - 35.
Houve 98 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 31.664,29. Outras 6.697 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 763,77.
No sorteio do concurso 3060, no próximo domingo (20), o prêmio estimado é de R$ 28 milhões.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6. Para os sorteios às terças e quintas-feiras ela pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
No caso dos sorteio aos domingos, as apostas podem ser feitas até as 22h do sábado anterior. Para os bolões digitais, as apostas se encerram às 10h45 do domingo -o sorteio ocorre a partir das 11h.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.