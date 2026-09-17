O senador Flávio Bolsonaro (PL) usou um apartamento do advogado Willer Tomaz, alvo de investigação da Polícia Federal no caso dos descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), durante a campanha à Presidência da República, segundo reportagem da revista piauí.

Como revelado pela Folha, o imóvel pertenceu antes a Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro de Daniel Vorcaro, do Banco Master. Localizado na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo, o apartamento foi comprado por Zettel em abril de 2025, por R$ 5,5 milhões. A venda à WT Administração de Imóveis e Bens, empresa de Willer Tomaz, ocorreu em fevereiro deste ano, por R$ 3,5 milhões.

O apartamento, nunca habitado por Zettel, tem 158 m² e conta com três vagas na garagem, segundo a escritura da transação. Procurada pela Folha, o cunhado de Vorcaro não quis se manifestar. Tomaz afirmou em nota que "não conhece Fabiano Zettel nem Daniel Vorcaro e jamais manteve relação pessoal ou comercial com eles ou com qualquer pessoa a eles ligada".