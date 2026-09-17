O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quinta-feira (17) à Polícia Federal e à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) a investigação de operações financeiras entre o Banco Master e concessionárias de cemitérios do município de São Paulo.

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A medida foi tomada na mesma ação em que o relator determinou o envio de uma menção sobre André Mendonça por um encontro do magistrado com Daniel Vorcaro, do Master, em 14 de março de 2025, na sede de uma empresa privada em São Paulo.