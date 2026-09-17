O governo Trump exigiu, durante as negociações do primeiro tarifaço de 50% contra o Brasil, que o país permitisse a participação de "dissidentes políticos" nas eleições presidenciais de 2026.

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A exigência consta de um documento enviado às autoridades brasileiras pela contraparte americana em outubro de 2025. A mensagem foi revelada pelo jornal O Estado de S.Paulo, e a Folha de S.Paulo confirmou o conteúdo da comunicação.