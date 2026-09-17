Uma mulher denunciou um motorista de aplicativo por dirigir sem calças durante a corrida em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O caso é investigado como importunação sexual pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

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Segundo o depoimento, a passageira solicitou a corrida no fim da tarde de 11 de setembro, após sair do trabalho. Durante o trajeto, percebeu que o motorista estava sem calças.