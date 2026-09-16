Goleiro pega três pênaltis e Atlético-MG elimina o Santos
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Com três pênaltis defendidos pelo goleiro Gabriel Delfim, o Atlético-MG eliminou o Santos e avançou à semifinal da Copa Sul-Americana depois de ganhar por 4 a 2 no tempo normal e por 3 a 1 nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (16), na MRV Arena, em Belo Horizonte.
Delfim defendeu as cobranças de Gabriel Barbosa, João Schmidt e Arthur e o time mineiro venceu nas penalidades. Scarpa, Igor Gomes e Borbas fizeram para os anfitriões. Brazão ainda defendeu o pênalti de Fred.
No tempo normal os gols atleticanos foram de Bernard, Reinier (2) e Cuello. Lyanco (contra) e Gabriel Barbosa fizeram para os paulistas.
O Atlético vai encarar agora Cienciano (Peru) ou Torque (Uruguai), que jogam nesta quinta-feira (17), em Montevidéu. Na ida, os peruanos ganharam por 2 a 0.
Na outra semifinal vão se enfrentar Vasco e Boca Juniors, que eliminou o São Paulo na noite de terça-feira, no Morumbis. As datas dos confrontos devem ser 13 e 20 de outubro.
A final, que será em jogo único, acontecerá dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.
Santos e Atlético voltam a campo no sábado pelo Brasileiro. Às 16h, o clube mineiro (7º) recebe a lanterna Chapecoense. O time paulista (10º) encara o Remo, penúltimo colocado, em Belém, às 18h30.
O primeiro tempo foi agitado e aberto. As duas equipes dividiram bem a posse de bola, mas os atleticanos foram mais rápidos quando partiram para o ataque (ou se preferir, foram mais verticais na linguagem moderna). Com toques ligeiros e noite inspirada de Fred e Reinier, o Atlético conseguiu furar a defesa santista.
O clube paulista, por sua vez, não chegou a se desesperar, mas mostrou dificuldade para tocar a bola perto da área mineira.
O primeiro gol saiu aos 17 segundos. Luan Peres não conseguiu dominar um chutão atleticano, Reinier roubou a bola, passou para Fred, que lançou Bernard. O camisa 11entrou na área e chutou, a bola bateu no goleiro Brazão, e entrou.
Aos 4 minutos, após cobrança de escanteio, Lyanco perdeu um gol dentro da pequena área, sozinho, ao cabecear por cima.
Embalado pela torcida e com o Santos criando pouco no ataque, o segundo gol foi Embalado pela torcida e com o Santos criando pouco no ataque, o Atlético ampliou aos 20 minutos.. Aos 20 minutos, em jogada de toques rápidos pela direita, Fred foi a linha de fundo e tocou para trás para Reinier chutar forte de direita no canto esquerdo de Brazão.
O Santos só foi dar o primeiro chute no gol aos 24 minutos, mas sem perigo. E conseguiu empatar aos 29 com um gol contra. Rollheiser cobrou falta da direita, perto da lateral, a bola atravessou a grande área e bateu na cabeça de Lyanco e entrou.
Apesar do gol, o Atlético não alterou os ânimos e nem a forma de jogar. Aos 41 minutos, Reinier, da intermediária ofensiva, tocou para Lodi e partiu para a área. Lodi levantou a cabeça, lançou para o atacante, livre nas costas da zaga, só tirar do goleiro Brazão com o pé direito.
No intervalo, o técnico Cuca, do Santos, tirou Luan Peres e Gustavo Henrique e colocou Lucas Veríssimo e Arthur. No time mineiro, quem saiu foi Reinier, machucado, para a entrada de Cassierra.
As substituições funcionaram efetivamente para o time paulista. Com mais posse de bola, principalmente no campo de ataque, o Alvinegro começou a incomodar a zaga rival até que aos 27 minutos Arthur lançou Gabriel Barbosa, que partiu com a bola, entrou na área e livre na frente do goleiro, chutou com o pé esquerdo para fazer o segundo santista.
Nos minutos finais, o Atlético foi para o abafa e passou a cruzar bolas na área até que aos 47 Cuello foi mais rápido que Rodinei e completou para marcar o quarto dos anfitriões.