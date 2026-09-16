O ex-presidente Michel Temer (MDB), responsável pela indicação de Alexandre de Moraes ao STF (Supremo Tribunal Federal), esteve nesta quarta-feira (16) com aliados do ministro André Mendonça, em São Paulo, em encontro que buscou maneiras de baixar a temperatura entre os dois ministros no Supremo.

O encontro foi no TCE (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo, órgão que, no governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), passou a ter influência de Mendonça.

Temer fez uma visita institucional ao órgão, almoçou com os conselheiros e posou para fotos. Mas, de acordo com um interlocutor, manifestou preocupação com o cenário atual e manteve diálogo com o grupo de Mendonça para evitar uma escalada ainda maior na guerra conflagrada entre os membros da corte.