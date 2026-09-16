Anvisa proíbe venda de bebidas proteicas NotShake Protein
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quarta-feira (16) o recolhimento de bebidas proteicas NotShake Protein, da NotCo Brasil.
A medida, publicada no Diário Oficial da União, atinge quatro sabores do produto: NotShake Protein Morango com Tâmara; NotShake Protein Baunilha com Coco; NotShake Protein Chocolate; e NotShake Protein Café Caramelo.
Também ficam proibidas a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e a utilização dos produtos.
Em nota, a NotCo afirma que não foi previamente notificada pela Anvisa sobre o recolhimento do produto, mas "já trabalha para compreender integralmente as motivações técnicas e regulatórias da decisão".
Segundo a Anvisa, os produtos não estão registrados como suplemento alimentar.
As bebidas contêm suco concentrado de repolho, mas a empresa não comprovou atender aos requisitos necessários para o uso do ingrediente em suplementos alimentares, diz a agência.
A Anvisa também afirma que é inadequada a alegação de "zero lactose". Diz, ainda, que os estudos apresentados para demonstrar a manutenção das características do produto durante todo o prazo de validade são insuficientes.
Na nota enviada à reportagem, a NotCo também "reafirma seu compromisso inegociável com a qualidade, a segurança alimentar, o controle de qualidade e o cumprimento da legislação em todas as etapas de sua cadeia produtiva."