16 de setembro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MANDOU RECOLHER

Anvisa proíbe venda de bebidas proteicas NotShake Protein

Por Luiza Lopes | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/NotCo
Em nota, a NotCo afirma que não foi previamente notificada pela Anvisa
Em nota, a NotCo afirma que não foi previamente notificada pela Anvisa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quarta-feira (16) o recolhimento de bebidas proteicas NotShake Protein, da NotCo Brasil.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, atinge quatro sabores do produto: NotShake Protein Morango com Tâmara; NotShake Protein Baunilha com Coco; NotShake Protein Chocolate; e NotShake Protein Café Caramelo.

Também ficam proibidas a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e a utilização dos produtos.

Em nota, a NotCo afirma que não foi previamente notificada pela Anvisa sobre o recolhimento do produto, mas "já trabalha para compreender integralmente as motivações técnicas e regulatórias da decisão".

Segundo a Anvisa, os produtos não estão registrados como suplemento alimentar.

As bebidas contêm suco concentrado de repolho, mas a empresa não comprovou atender aos requisitos necessários para o uso do ingrediente em suplementos alimentares, diz a agência.

A Anvisa também afirma que é inadequada a alegação de "zero lactose". Diz, ainda, que os estudos apresentados para demonstrar a manutenção das características do produto durante todo o prazo de validade são insuficientes.

Na nota enviada à reportagem, a NotCo também "reafirma seu compromisso inegociável com a qualidade, a segurança alimentar, o controle de qualidade e o cumprimento da legislação em todas as etapas de sua cadeia produtiva."

Comentários

Comentários