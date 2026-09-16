A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou nesta quarta-feira (16) o recolhimento de bebidas proteicas NotShake Protein, da NotCo Brasil.

A medida, publicada no Diário Oficial da União, atinge quatro sabores do produto: NotShake Protein Morango com Tâmara; NotShake Protein Baunilha com Coco; NotShake Protein Chocolate; e NotShake Protein Café Caramelo.

Também ficam proibidas a fabricação, a venda, a distribuição, a propaganda e a utilização dos produtos.