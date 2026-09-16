Grupos virtuais investigados após a morte de uma menina de 13 anos em Mato Grosso do Sul funcionavam de forma fechada e aceitavam novos integrantes apenas por convite, aponta a investigação.

A maioria dos participantes identificados até agora tem menos de 18 anos: são seis adolescentes de 14 a 17 anos, que foram apreendidos. Além deles, um adulto também foi identificado.

Segundo o Ministério da Justiça, o planejamento da operação exigiu execução simultânea em cinco estados para evitar alertas na internet e a destruição de provas digitais por parte dos alvos.