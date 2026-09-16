Integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Polícia Federal avaliam que a manifestação do governo Donald Trump, que acusa o Brasil de falhar no combate ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e ao CV (Comando Vermelho), tem caráter político-eleitoral e afirmam não haver fato novo sobre o tema que justifique a declaração a poucas semanas das eleições presidenciais.

A avaliação ocorre após o governo americano afirmar nesta quarta-feira (16) que o Brasil "falhou em confrontar" as duas facções e que os grupos transformaram o país em um centro para o fluxo global de cocaína.

A pressão dos Estados Unidos pelo combate às organizações criminosas ocorre em meio à campanha presidencial brasileira e num contexto em que autoridades do governo Trump manifestaram apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL).