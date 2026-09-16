Uma suplente ao Senado pelo PT em Santa Catarina foi atingida por tiros de borracha durante um confronto com a Polícia Militar na noite de sábado (12), em Jaraguá do Sul.

A advogada Fernanda Klitzke, segunda suplente de Décio Lima (PT), disse ter sido agredida por policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar de Jaraguá do Sul ao se apresentar como advogada para intervir em um conflito entre os agentes e um motorista denunciado por som alto.

Em nota, a Polícia Militar disse que os agentes enfrentaram uma reação agressiva após a abordagem policial. Segundo a instituição, a ação dos policiais será submetida a procedimento interno para análise.